Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 2024 faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği ölümcül risk uyarılarını tasdik etti. Sözcü’nün kamuoyu gündemine getirdiği, Zonguldak’taki maden ocaklarında iş güvenliğinin riske atıldığına ilişkin müfettiş raporlarındaki uyarılar, Sayıştay raporlarına da yansıdı. TTK 2024 yılı faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, madenlerdeki havalandırma sorununa işaret ederek, “Plan, proje ve yatırımlar öncelikle havalandırma ve iş sağlığı, iş güvenliği koşulları dikkate alınarak uygulanmalı” uyarısında bulundu.

İNFİLAK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sayıştay raporunda, 2024 yılında 3 bin 657 kaza yaşandığı, iş kazaları nedeniyle iş günü kaybının yüzde 19 artarak 66 bin 515 güne çıktığı belirtildi. Ocaklarda alınan önlemlerin zaman zaman aksadığını da tespit eden Sayıştay, “Kömür ocaklarında yasal maruziyet sınır değerlerine yaklaşıldığı/aşıldığı görülmektedir. Yeraltında kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür tozları havalandırma ile bütün ocağa yayılmakta, boyutu çok küçük olan tozların ortamda dolaşması, hem infilak riskini artırmakta hem de çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir” uyarısı yaptı.

Raporda kazaların ve meslek hastalıklarının azaltılmasının işçi sağlığının korunması ve zararın azaltılması anlamına geldiği belirtilirken, “İş güvenliği uzmanları ile ocak mühendisi, vardiya mühendisi ve nezaretçiler tarafından yapılacak denetim ve kontrollerin artırılması, gerekli önlemlerin zamanında alınması iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

PERSONEL AZ GÜVENLİK TEHLİKEDE

Sayıştay raporunda, emeklilikler nedeniyle madenlerde çalışan işçi sayısının olağanüstü düştüğü belirtilirken bu durumun işlerin sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara geldiği bildirildi. Raporda, maden ocaklarında özellikle kazı, hazırlık, elektro-mekanik gibi ana üretim ve üretime yardımcı işçilerde eksiklik oluştuğu, personel eksikliği nedeniyle iş güvenliğinin yanı sıra üretimde da ciddi anlamda aksamalar yaşandığı belirtilerek, açığın kapatılması için ilgili makamlara bilgi verilmesi istendi.