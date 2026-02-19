Zonguldak’ta özel maden ocağında facia yaşanırken ölüm riski nedeniyle kapatılan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) madenlerinde de skandallar yaşanıyor. Maden ocaklarının yedek jeneratör ve havalandırma sistemlerinde ölümcül eksiklikler tespit eden müfettişler, yerin metrelerce altında çalışan işçileri bir kaza anında yer üstüne çıkarmak için yapılan kurtarma kafesinin yetersiz olduğunu belgeledi.

13 SAAT SÜRECEK

Müfettişler yaptıkları tespitte yer altında aynı anda 520 işçinin çalıştığını, ancak kaza anında bu işçileri yer üstüne çıkaracak kafes olarak bilinen kurtarma asansörünün aynı anda sadece 4 işçiyi taşıyabilecek kapasitede olduğunu belirledi. Müfettişler, 520 işçinin tek asansörle kurtarılmaya çalışılması halinde yer üstüne 13 saatte ancak taşınabileceğini hesapladı. Skandal kafes tespiti, ilk bilirkişi heyetinin Kozlu maden müessesinde yaptığı incelemelerde gündeme geldi. Kurtarma kafesinin yetersizliğine bilirkişi heyeti de işaret etti, ancak ‘tehlike yok’ raporu verdi. Çalışma Bakanlığı müfettişleri heyetin tehlikeyi gördüğü halde görmezden geldiğini belirterek tehlikeyi şöyle rapor etti:

KURTARMAYA YETMEZ

“İnsan nakli sistemlerinin yedek enerji kaynağı yok. 4 kişi kapasiteli kurtarma kafesi jeneratöre bağlı. Ancak jeneratör manuel olarak devreye alınıyor. Rapordaki diğer ifadeler şöyle: “Ocakların yer üstüne sadece kuyularla bağlantısının olduğu, yer altında en kalabalık vardiyada yaklaşık 520 çalışanın bulunduğu ve kafesin 4 kişi kapasiteli olduğu göz önüne alındığında, kurtarma kafesinin, acil durumlarda tek başına tüm çalışanların yer üstüne çıkarılması için yetersiz olduğu belirlenmiştir.”

TTK’NIN DAVASI 5 MART’TA

Enerji Bakanlığına bağlı TTK, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin raporu üzerine üretimi durdurulan maden ocaklarının yeniden açılması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ilk duruşmada bilirkişi heyetinin yanlı rapor yazdığı iddiaları üzerine yeni bilirkişi görevlendirip dava tarihini 5 Mart’a ertelemişti. Ankara’dan giden yeni bilirkişi bu tarihe kadar incelemelerini tamamlayıp raporunu yazacak. Ancak TTK’nın mahkeme süreci devam ederken ölümcül eksiklikleri tamamlayıp ocakları güvenli çalışabilecek duruma getirmek için harekete geçmemesi tepki çekiyor.