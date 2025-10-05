Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’ya, Tesla reklamında oynaması için 500 milyon dolarlık anlaşma teklifinde bulundu.

Ancak 67 yaşındaki süperstar, teklifi “Ruhum satılık değil” sözleriyle reddetti. Müzik dünyasının en zengin isimlerinden olan Madonna'nın böyle bir teklifi reddetmesi gündem oldu.

Şarkıcının hayranları, ünlü sanatçının bu kararını tebrik etti. Para yerine özgünlüğü seçtiğini ifade eden Madonna bu hareketiyle hayranlarının gözünde bir kez daha efsaneleşti.

1982'DEN BERİ ZİRVEDE

Madonna'nın 1982 yılında başlayan kariyer yolculuğu günümüze kadar etkin bir şekilde sürmeye devam etti. ABD'li bazı müzik eleştirmenleri Madonna'nın pop müziğin patroniçesi olduğunu belirtirken şarkıcı 1,3 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin müzisyenleri arasında yer alıyor.