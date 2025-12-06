Ülkesi ABD tarafından kuşatılan, kendisi ise Trump'ın emriyle terörist ilan edilen ve başına 50 milyon dolar ödül konulan Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı haftalık programda Trump'a çağrıda bulundu.

Barışın en doğru karar olduğunu ve savaşın iyi olmadığını söyleyen Maduro, "Pin, pun, pan. Barış, barış, barış. Pin, pun, pan. Savaşa hayır, asla savaşma" dedi.

Maduro, daha sonra programda zil çalarak sözlerini vurguladı. Trump ise geçtiğimiz hafta ABD ordusunun kara harekatlarına yakında başlayacağını söyledi.

Pin, pun, pan, Latin Amerika'da "benim evim, senin evin" anlamına gelen bir deyim. Maduro'nun Trump'a bu sözlerle hitap etmesi dikkat çekti.

MADURO DÜNDEN HAZIR

Trump ve Maduro, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İddiaya göre bu görüşmede Maduro ülkeyi terk etmesi karşılıında dokunulmazlık istedi ve yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Trump ise bu talepleri reddetti ve Maduro'ya ülkeyi terk etmesi için 3 gün verdi. Maduro ülkeyi terk etmeyince ülkenin hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Trump, Maduro'yu ABD'ye çetelerini göndererek ülkesine uyuşturucu taşımak ve suçluları terör amacıyla ABD'ye göndermekle suçluyor.

ABD ordusu, Trump'ın emriyle uyuşturucu taşıdığı öne sürülen gemileri Venezuela açıklarında vuruyor. Bu saldırılar sebebiyle 87 kişi yaşamını yitirdi.