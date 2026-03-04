İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin Ukrayna ve Gazze'deki net duruşunu İran konusunda da sürdüreceğini açıkladı.

Sanchez, "Başta siviller olmak üzere herkesi koruyan uluslararası hukukun çiğnenmesine, sorunların sadece bombalarla çözüleceği anlayışına hayır" diyerek savaş karşıtı tutumunu yineledi.

Savunma Bakanı Margarita Robles ise Endülüs bölgesindeki Rota ve Moron de la Frontera üslerinin ABD'nin saldırılarına hiçbir şekilde destek sağlamadığını belirtti. Robles, uçakların bu üslerden ayrıldığını doğrulayarak, "Bu uçaklar İran operasyonları için hiçbir bakım veya destek almamıştır ve almayacaktır" dedi.

ABD askeri uçakları İspanya'yı terk etti

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek" açıklamasının ardından hareketlilik yaşandı.

Operasyon için hayati önem taşıyan 11 adet yakıt ikmal uçağının da aralarında bulunduğu toplam 15 ABD hava aracı, 1 Mart gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya ve Birleşik Krallık gibi diğer Avrupa ülkelerine sevk edildi.

ABD Başkanı Trump ne dedi?

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi. ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" ifadesini kullandı. Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nden İspanya'ya destek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın tehditlerine karşı İspanya'nın yanında durdu.

Merz, İspanya'nın Avrupa Birliği üyesi olduğunu hatırlatarak Trump'a, "ABD ile gümrük vergilerini ya hep birlikte müzakere ederiz ya da hiç etmeyiz" diyerek İspanya'nın ticaret anlaşmalarının dışında bırakılamayacağını vurguladı.