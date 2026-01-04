2026’nın ilk günlerinde Venezuela’ya ilişkin ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ABD güçlerinin düzenlediği ileri sürülen operasyonla, uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla da gündeme gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York’a götürüldüğü iddia edildi.

Gelişmelerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiği öne sürülürken, Caracas yönetiminin ve ordunun nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

ASKERİ PERSONEL VE KARA GÜCÜ

Uluslararası askeri analiz kuruluşu Global Firepower’ın verilerine göre Venezuela, askeri gücünü büyük ölçüde milis ve paramiliter yapılardan alıyor. Ülkenin aktif asker sayısının 109 bin ile 123 bin arasında olduğu belirtilirken, yaklaşık 220 bin kişilik paramiliter ve milis gücü dikkat çekiyor.

Kara kuvvetleri envanterinde ise ağırlıklı olarak Rus ve Fransız yapımı silah sistemleri bulunuyor. Venezuela ordusunun yaklaşık 172 ana muharebe tankına ve 8 bini aşkın zırhlı araca sahip olduğu ifade ediliyor.

HAVA, DENİZ VE KÜRESEL SIRALAMA

Hava kuvvetleri kağıt üzerinde güçlü görünse de, yedek parça ve bakım sorunları nedeniyle operasyonel kapasitenin sınırlı olduğu değerlendiriliyor.

Filonun bel kemiğini Rus yapımı Su-30 savaş uçakları oluştururken, eski F-16’ların büyük bölümünün uçuşa elverişli olmadığı belirtiliyor. Deniz kuvvetleri ise daha çok kıyı savunmasına odaklanan sınırlı bir yapıya sahip. Global Firepower’ın “dünyanın en güçlü orduları” sıralamasında Venezuela, 50. sırada yer alıyor.