Gece baskını ile gözaltına alınıp ABD’ye götürülen Maduro’nun ülkesi Venezuela ile en ilginç ticari ilişkiyi Türkiye kurdu. 21 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararname ile 10 bin 500 kilometre uzaklıktaki Venezuela’dan sıfır gümrük vergisiyle “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton da diğer peynir” ithal edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye 2020 yılında 763 bin ton, Venezuela ise 82 bin ton peynir üretiyordu. İhtiyaç yokken ve Türkiye’de 116 çeşit peynir varken ithalat kararı alındı. Bu konudaki kararname 21 Ağustos 2020’de yürürlüğe girdi ama ithalat için sorunlar çıktı.

Mehmet Muş

BAKAN ‘ALMADIK’ DEDİ

Venezuela’dan direkt uçak seferi yoktu ve gemiler de Türkiye’ye 35 günde geliyordu. Peynir, soğutuculu dolaplarda getirilecekti ama bozulma ihtimali yüksekti, üstelik ürünün maliyetinden fazla navlun parası ödenmesi gerekiyordu. Dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş 25 Mayıs 2021’de yaptığı açıklamada “Venezuela’dan bir gram bile peynir ithal edilmedi” dedi. Resmi kayıtlara göre ithalat yapılmadı, kararname ise adeta faili meçhul kaldı.

Venezuela’da yüzde 300 olan enflasyon nedeniyle peynirin fiyatı asgari ücretten fazla. 2020’de bir kilo beyaz peynirin satış fiyatı 1 milyon Bolivar’dı. Ülkede asgari ücret ise 700 bin Bolivar düzeyinde. Dolar 2020’de 450 bin Bolivar olarak işlem gördü.