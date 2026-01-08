ABD’nin operasyonla kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro yargılanmaya başlandı. ABD daha önce de benzer operasyonlar yaptı, Noriega gibi ceza alanlar, Zarrab gibi itirafçı olup serbest kalanlar oldu. Şimdi ise sırada Maduro var, ceza alsa bile bir müddet sonra serbest kalacağı belirtilirken “Ekrem İmamoğlu’ndan bile erken çıkar” yorumu yapılıyor.

ABD Panama Devlet Başkanı General Noriega’ya da benzer bir operasyon düzenlemiş, Amerika’ya getirilen Noriega, 1992’de “Uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama ve kara para aklama” suçlarından yargılanıp 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2022’de cezaevinden çıkması gerekirken Eylül 2007’de Fransa’ya gönderildi ve serbest kaldı. 2017’de ise ülkesinde öldü.

ZARRAB VE SBK

İran asıllı Türk vatandaşı Rıza Zarrab da, İran’a ambargoyu deldiği gerekçesiyle Amerika’da tutuklandı. İtirafçı oldu, serbest bırakıldı ve iş adamı oldu, at çiftliği kurdu yeniden evlendi. SBK Holdingin patronu Sezgin Baran Korkmaz ise “Kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı” suçundan ABD’de tutuklandı daha sonra serbest bırakıldı.

ARADAKİ FARKLAR BÜYÜK

- Maduro 3 Ocak’ta yakalanıp 5 Ocak’ta mahkemeye çıktı. 28 sayfa iddianameyle, 30 yıl hapsi istendi.

- Maduro “Narko-terörizm”le suçlanıyor. Dava 17 Mart’a ertelendi. “Ceza alsa da işbirliği yapıp çıkar” görüşü ağırlık kazandı.

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta şafakta evinden gözaltına alındı, 23 Mart’ta tutuklandı. İddianamesi 9 ay sonra yazıldı. 295 gündür hapiste. 4 bin sayfalık iddianamede 2 bin 252 yıl hapis istendi. Savcılık “Yargılama 12.5 yıl sürer” dedi.

- İmamoğlu dışarda polisler beklerken giyinme odasından video çekip halka seslendi: Kendimi millete emanet ediyorum!

- İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB davasında 105’i tutuklu, 170’i adli kontrollü, 7’si yakalama emriyle aranan 402 şüpheli bulunuyor.

- Savcılık, İmamoğlu’nun bir “suç örgütü” kurduğunu ve yönettiğini öne sürüyor. Ayrıca başka bir dosyada casuslukla da suçlanıyor.

DAVASI İÇİN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DURUŞMA SALONU YAPILIYOR

Ekrem İmamoğlu, geçen yıl 19 Mart’ta şafak saatlerinde, İBB Başkanlığı lojmanından gözaltına alınırken, bu videoyu çekti, 290 gündür özgür değil, yargılanması için özel duruşma salonu yapılıyor.