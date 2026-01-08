Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD’nin saldırıları sırasında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında yer aldığını söyledi.

Saldırının boyutlarına dikkat çeken Cabello, “Ülkemize yönelik saldırı son derece vahşiydi. Bu inkâr edilemez bir gerçektir. Şu ana kadar 100 kişi hayatını kaybetti, en az bu kadar kişi de yaralandı. Venezuela halkı onurlu ve cesur bir halktır.” dedi.

ABD’nin kullandığı yüksek etkili bombalar nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin de yaşamını yitirdiğini ifade eden Cabello, operasyon sırasında Devlet Başkanı Maduro’nun eşinin başından, Maduro’nun ise bacağından yaralandığını aktardı.

Saldırılarda hayatını kaybeden Kübalılara da değinen Cabello, “Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapan yoldaşlarımız, Venezuela’da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli ve evlerinde uyurken saldırıya uğrayarak öldürülen arkadaşlarımız oldu.” şeklinde konuştu.

NE OLDU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak günü yerel saatle 02.00 sıralarında patlama sesleri ve uçakların uçuşları duyulmuştu.

Patlamaların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin farklı bölgelerindeki sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu; Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı ağır silahlar ile yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası toplum çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirmiş, bazıları ise açıklamalarıyla ABD’ye destek vermişti.