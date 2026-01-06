Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) saldırı düzenleyerek alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıktı.

Mahkemede tüm suçlamaları reddeden çiftin bir sonraki duruşması 17 Mart'a ertelendi.

Duruşma ile ilgili ortaya atılan iddiaya göre; Maduro'nun eşi Cilia Flores'in sağ gözünün altında morluk, alnında ise bandaj bulunduğu iddia edildi.

Sözcü TV'de gelişmeleri ve mahkeme salonunda yaşananları aktaran gazeteci Elif Key, şunları söyledi:

"Maduro'nun eşi, Karakas'tan New York'a getirilirken bir kemiğinin zedelendiğini ve vücudunda morluklar oluştuğunu iddia etti.

Hakim, hem Nicolas Maduro'nun hem de eşinin gerekli sağlık kontrollerinden (röntgen, MR) geçirilmesini ve ne sıkıntıları varsa hemen tedaviye başlanması gerektiğini söyledi."

Sözcü TV'de aktarılan bilgilerin ardından Maduro ve eşinin mahkeme salonundaki halinin eskiz çizimleri paylaşıldı.

Paylaşılan resimlerde Flores'in alnında bandaj bulunduğu görüldü.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Flores'in sağ gözünün yakınında bandaj olduğu, mahkemede kalkarken görevliye tutunduğu, kaburgasında da zedelenme olduğu aktarıldı.