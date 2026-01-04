TSJ’nin açıklamasında, idari sürekliliğin ve ülkenin bütüncül savunmasının sağlanması amacıyla Delcy Rodriguez’in, Devlet Başkanlığı makamına ait yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği belirtildi. Kararın, Maduro’nun “iradesi dışında oluşan yokluğu” gerekçesiyle alındığı aktarıldı. Mahkeme ayrıca, söz konusu yokluk durumunda devletin sürekliliği, hükümetin idaresi ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğini belirlemek üzere konuyu müzakere edeceğini duyurdu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.