Dünyanın gündemi SÖZCÜ TV ekranlarında tartışılıyor. ABD'nin düzenlediği operasyonla yatağından alınarak kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ardından yaşananları anlattı. Ünlü Star Ajda Pekkan'ın meşhur Petrol şarkısını hatırlatan İçinizden Biri Ekrem Açıkel, Venezuela petrolünün ABD'ye akmaya başladığını anlattı. "- 1972 doğumluyum 8 yaşındaydım. Ajda Pekkan'ın unutulmaz şarkısı Aman Petrol'ü hatırlıyorum. - Maduro sonrası neler oluyor biliyor musunuz? ABD yetkilileri ile Venezuela yetkilileri oturdular ve anlaştılar. - Venezuela ve ABD yetkilileri anlaştı. Caracas'ta petrol işletmesini Washington'a bırakacak. Kardan pay alacak. KİM KAZANDI? - Reuters'e göre, Venezuela'dan Çin'e petrol sevkiyatı durdu ama ADB'ye Chevron ile petrol akıyor. - Kriz öncesinde Çin günde 700 Bin, ABD 150 Bin varil alıyordu. - Fiyatlar tepetaklak oldu. - 1 varil petrol 60 dolar. Amerika'da 1 litre benzin 0,74 dolar. 0,74 dolar ise 32 lira"

