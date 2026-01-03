30 dakikalık operasyondan sonra Maduro ve eşi ABD hava kuvvetleri tarafından ele geçirilerek ABD'ye doğru uçuruldu.

ABD yetkililerine göre Venezuela Başkanı terör örgütü liderliği ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacak.

İkilinin nerede yargılanacağını ise ABD Adalet Bakanı Pam Bondi duyurdu. Bondi, X'te yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame çıkartıldı" dedi ve ikilinin New York'ta yargılanacağını duyurdu.

ABD HÜKÜMETİNİN TÜM GAZABIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR

Bondi, açıklamasının devamında "Nicolas Maduro, uyuşturucu terörizmi için komplo kurmak, kokain ithalatı için komplo kurmak, makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma komplosu kurma ile suçlandı" dedi.

Bondi, açıklamayı "Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" diye ekledi.