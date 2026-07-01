Geçmişte organize suç örgütü Baygaralar lideriyle yaptığı görüşmeye ait ses kaydı sızan eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, partinin üst yönetimine getirildi. Çetin, CHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 31 Mart sürecinde CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Çetin’in, arınma iddiası ile görevine dönen Kılıçdaroğlu tarafından üst düzey bir göreve atanması tartışma yarattı.

“HİÇ KİMSE İLE BİR ŞEY KONUŞMA”

Suç örgütü lideri Ramazan Baygara, Soner Çetin’in Adana’daki mafyayla iş birliği yaptığını, devletin arazisini mafyaya verdiğini ve yakınlarının haksız kazançlarla zenginleştiklerini iddia etmişti. Kayıttı, Çetin olduğu ileri sürülen kişinin Baygara’ya “Hiç kimse ile bir şey konuşma” dediği duyulmuştu.