Olay, dün saat 20.15 sıralarında Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LRK 258 plakalı minibüs şoförü hatalı sollama yaptı. Bu duruma korna çalarak tepki gösteren sürücü, ardından yoluna devam etti. Birkaç kilometre sonra minibüs şoförü, sürücünün önünde durarak aracından indi. Sürücünün yanına giden şoför, minibüsün kamuya ait olduğunu ve kendisinden şikayetçi olacağını söyledi.

'YÜRÜ BOŞVER RAMAZAN GÜNÜ'

Otomobil sürücüsü sağa çekince minibüs şoförü de yol kenarında durdu. Minibüs şoförü aracın yanına gelerek sürücüye tartışmaya başladı. Bu sırada sürücünün eşi "Yürü boşver Mehmet Ramazan günü" diyerek duruma müdahale etmek istedi.

'ARABADA ÇOCUKLAR VAR'

ikili arasındaki tartışmada minibüs şoförü "Ne işlemi yapacaksın bana.Önüne mi kırdım arabayı." diyerek sürücüye tepki gösterdi.Otomobil sürücüsü ise tartışma sırasında "Mafya gibi arabanın önüne kırıyor.Arabada çocuklar var" cümleleriyle tepki gösterdi.Tartışma sırasnda minibüs şoförü araya giren bir başka kişi tarafından aracın yanından uzaklaştırıldı. Yaşananlar hem araç hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.