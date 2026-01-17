Araştırmacılar, bölgeden 7'si tamamen mumyalanmış, 54’ü ise iskelet formunda toplam 61 çita kalıntısı çıkardı. Mağaranın özel mikrokliması sayesinde korunan mumyalarda; pençelerin, derinin ve hatta yüz hatlarının dokusunu kaybetmediği görülüyor. Uzmanlar, bu bölgenin yüzyıllar boyunca çitalar tarafından bir "doğum ve yavru büyütme yuvası" olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Genetik Kodlar Geleceğe Işık Tutuyor

Floransa Üniversitesi’nden Joan Madurell-Malapeira gibi uzmanların "eşi benzeri görülmemiş bir bulgu" olarak nitelendirdiği bu keşif, sadece geçmişi değil geleceği de ilgilendiriyor. Bilim insanları, bu doğal mumyalardan elde edilen DNA örneklerini analiz ederek şu sonuçlara ulaştı:

Kalıntılar, genetik olarak günümüz Asya ve Kuzeybatı Afrika çitalarıyla büyük benzerlik gösteriyor.

Bu veriler, on yıllardır Arap Yarımadası’nda nesli tükenmiş olan büyük kedilerin bölgeye yeniden kazandırılması (reintroduction) projelerinde rehber olacak.

Roma İmparatorluğu’nun Endüstriyel Kalbi İngiltere’de Atıyor

Çölün derinliklerinden gelen haberlerin yanı sıra, İngiltere’nin kuzeyinden de tarihin akışını değiştirecek bir keşif haberi geldi. Sunderland yakınlarındaki Offerton bölgesinde, Roma dönemine ait devasa bir sanayi merkezi gün ışığına çıkarıldı.

Fabrikaların Atası: Wear Nehri Kıyısındaki Üretim Üssü

Durham Üniversitesi arkeologları ve gönüllülerin iş birliğiyle yürütülen kazılarda, günümüzdeki Nissan otomobil fabrikasının çok yakınında şaşırtıcı bulgulara rastlandı:

800’den fazla bileme taşı: Roma ordusunun ve işçilerinin aletlerini keskinleştirdiği devasa bir atölyeye işaret ediyor. 11 adet taş çapa nehir taşımacılığının ve ticaretin hareketliliğini kanıtlıyor.