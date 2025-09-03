Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un cenazesine ulaşmak için 6 Temmuz’da Irak’ın kuzeyinde girilen mağarada 12 askerin metan gazından şehit düşmesiyle ilgili idari soruşturma raporuna göre mağaraya itirafçı yönlendirmesiyle girildi, köpeğin güvenli bulduğu güzergâh yerine merdivende askerler şehit oldu.

6 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerimiz

T24’ten Tolga Şardan, hazırlanan rapordaki detayları yazdı: “6 askerin mağaraya girmesinden bir süre sonra, askerlerden birisinden çok güçlü bir bağırma sesi geldi. Dışarıda bekleyen ekip, ne olduğunu anlamamışken durum değerlendirmesi yapıldı. Dışarıda bekleyen 6 askerden oluşan 2. ekip mağaraya gönderildi. 2. ekipte yer alan askerlerden bazıları dışarı çıkmayı başardı ancak kurtarılamadılar. Askerler, mağaraya girdikten sonra köpeğin iz sürdüğü bölge yerine sağ tarafta kalan merdiveni takip ederek özel bir alana ulaştı. Merdivenle çıkılan bölümde yaşandı. Mağara ile ilgili bilgi veren itirafçı kim ve şimdi nerede, sağlıklı bilgi yok.”