CHP’li belediye başkanları ile belediye çalışanlarına yönelik operasyonlara yön veren Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi Tarık Aktaş Diyarbakır’da halı saha maçında bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme; 20 yaşındaki Behram Burak B.’nin ağabeyi Serhat ile birlikte halı saha maçını izlemek için sahaya gittiklerini, sahadaki oyuncular arasında gerginlik yaşanması ve tartışmanın büyümesi üzerine sanık Tarık Aktaş’ın da (46) kavgaya dahil olduğunu belirtti.

Mahkeme sanık Aktaş’ın mağdur Behram Burak’ı silahtan sayılan ve ele geçirilemeyen bıçak ile yaraladığını ifade etti.

Alınan doktor raporuyla sanık hakkında dava açıldığına dikkat çeken mahkeme, mağdurun dilekçe ile şikâyetinden vazgeçtiğini kaydetti.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve mağduru yaralamadığını belirtti.

DOKTOR RAPORUYLA SABİT

Mahkeme, tüm dosya kapsamı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde; olay tarihinde mağdurun futbol izlemek amacıyla futbol sahasına gittiğini, sahada maç oynayan şahıslarla arasında çıkan ancak ilk haksız hareketin kim tarafından meydana getirildiği tam olarak tespit edilemeyen tartışmada Tarık Aktaş’ın mağduru bıçakla alınan kati hekim raporuna göre yaraladığının sabit olduğunu vurguladı.

MAĞDUR SANIĞI KORUMAK İÇİN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mahkeme, sanığın her ne kadar mağduru bıçakla yaralamadığını, mağdurun da yaralanmadığını belirtmiş olsa da, olaydan hemen sonra sıcağı sıcağına alınan mağdur ifadesinde, Tarık Aktaş’ın kendisini yaraladığını belirttiğini ifade etti.

Mahkeme, bu durumun doktor raporuyla da sabit olması da dikkate alındığında, mağdurun sanığı suçtan korumak için ifadesini değiştirdiğini, sanığın da savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek her ikisinin de ifadelerine itibar edilemeyeceğinin altını çizdi.

MAHKEME: SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİ KİŞİLİĞİ VAR

Sanığın suçunun sabit olması nedeniyle kastına dayanan kusurunun ağırlığı ile sebep ve Saikleri dikkate alınarak bıçakla kasten yaralama suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme, kavgada haksız tahrikin kimden kaynaklandığının tam olarak tespit edilememiş olmasına rağmen sanığa haksız tahrik indirimi de uygulayıp cezasını 4 ay 15 güne, ardından da basit yargılama usulüne tabi olduğu için cezasını 3 ay 11 güne indirdi. Sanığın geçmişte sabıkalı oluşu, suç işlemeye meyilli kişiliği nedeniyle hakkında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin ise uygulanmasına ise yer olmadığına karar verdi.

Sabıkalı kişiliği ve geçmişte işlediği suçlardan dolayı mükerrir oluşu da dikkate alındığında verilen cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkeme, sanığın Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden 2021 yılında aldığı 5 aylık hapis cezası nedeniyle ikinci kez mükerirlik durumu olması nedeniyle cezasının infaz edilmesine ve ardından da hakkında denetimli serbestliğin uygulanmasına karar verdi.

AİLE BOYU KRİMİNAL

Aziz İhsan Aktaş’ın, Ramazan Murat ve Tekin Aktaş adlı iki kardeşi Diyarbakır’ın AKP’li eski Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile birlikte asfalt ihalesine fesat karıştırmak suçundan halen Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanıyor. Aktaş’ın bir diğer kardeşi Doğan ve Özkan Aktaş’ta Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında şüpheli olarak yer alırken, kız kardeşi Melek Kara ise TEDAŞ’ın avukatlığını yaparken sahte belge ve evraklar düzenleyerek kurumu milyonlarca lira dolandırmak suçundan halen Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanıyor.