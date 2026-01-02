Bankanın altında özel olarak saklanan kasalara, yandaki garajın altından delik açarak giren soyguncuların, burada bulunan kasaların 3 bin 250’sini açtığı belirlendi.

Bu tüm kasaların yüzde 90’ına eşit bir rakam. Şimdiye kadar zararın 33 milyon 990 bin Euro olduğu sanılıyordu.

NAKİT PARALARIN KAYDI YOK

Ancak Bild Gazetesi, zararın 100 milyon Euro’yu aştığını belirtti. Kasaların bazılarında 100 bin Euro’yu aşan ve 500 bin Euro’ya ulaşan nakit paralar da olduğu ve bunların bir kaydının bulunmadığı için iadesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Ayrıca elmas, altın, zümrüt gibi değerli takılarla, diğer değerli şeylerin banka tarafından tazmin edilmesi de mümkün görünmüyor.

500 BİN YERİNE, 10 BİN EURO

Ayrıca kasa başına sigortadan en fazla 10 bin 300 Euro sigortadan para alınabileceği belirtiliyor. Böylece her bir kasanın en az yüzde 90 oranında zararlı çıkacağı hesaplandı.

Soygunun ise ne zaman gerçekleştiği henüz netleşmedi. 27 Aralık veya 29 Aralık günü mü olduğu tam olarak bilinmiyor.