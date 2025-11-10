Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Kocaelispor maçının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Uruguaylı futbolcu, sosyal medya hesabından, "Sizin için (Taraftarlar) ayağa kalıp devam edeceğiz. Bu bizim en iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden şimdi çalışmanın, düzeltmenin ve gelişmenin zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Haydi!" paylaşımında bulundu.

Torreira'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

29 yaşındaki futbolcu, son oynanan Kocaelispor maçının ikinci yarısında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Torreira, 1 kez gol sevinci yaşadı.