Macaristan’da 12 Nisan’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından kurulan yeni parlamentoda ilk oturum yapıldı.
199 sandalyeli Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde eden Tisza, seçimlerde 141 milletvekili çıkarmayı başardı. Açılış oturumunda gerçekleştirilen başbakanlık oylamasında destek alan Magyar, 16 yıldır görevde bulunan Viktor Orban’ın ardından resmen Macaristan’ın yeni lideri oldu.
12 Nisan’daki seçimlerde büyük başarı elde eden Tisza, parlamentoda anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı. Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise mecliste 52 sandalye kazanabildi.
Seçimlerde yüzde 5’lik barajı aşan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi de 6 milletvekiliyle parlamentoya girmeyi başardı.