KKTC'ye içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde 2014'te inşa edilen Alaköprü Barajı nedeniyle tahliye edilen Akine Mahallesi, barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte tamamen sular altında kaldı.

BİRÇOK EV SUYA GÖMÜLDÜ

Bir zamanlar evleri, sokakları, tarım alanları ve ibadet mekanlarıyla canlı bir yerleşim olan mahalleden bugün geriye, baraj gölünün ortasında yüksek yapılar kaldı.

Bu yapılar arasında en dikkat çekeni ise Akine Mahallesi Camisi’nin minaresi oldu. Son yağışlardan sonra baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte birçok ev yine suya gömüldü.

ANAMUR'UN SİMGESİ OLDU

Mahallenin eski sakinleri, bir zamanlar yaşadıkları evlere bakıp, anılarını tazelerken, mevsimsel su seviyesi değişimlerine bağlı olarak farklı görünümler sunan evler, Anamur’un simgelerinden biri oldu.