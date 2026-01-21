Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde mahalleye inen kurtları, evinin güvenlik kamerasından fark eden İsmail Karaman, dışarı çıkıp elinde çaydanlıkla koşarak hayvanları uzaklaştırdı.
Alınan bilgiye göre Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle’de besicilik yapan İsmail Karaman, çay içtiği esnada güvenlik kamerasından sokakta dolaşan kurtları fark etti. Bunun üzerine çaydanlığı eline alan Karaman, dışarı çıkıp kurtların üzerine koşarak kurtları uzaklaştırdı.
Öte yandan o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Karaman’ın elindeki çaydanlıkla dışarı çıktığı ve kurtları uzaklaştırdığı görüldü.