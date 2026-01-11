Geçtiğimiz yılı tarihi yükseliş rallileriyle kapatan altın ve gümüş, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı.



Ons altın fiyatlarının 4 bin 500 doları geçmesiyle birlikte yatırımcılar "Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?" sorularını gündeme getirirken, ekonomist Mahfi Eğilmez kişisel internet sitesinde yayınladığı son yazısında altın ve gümüşün 2026 yılında izleyeceği performansı mercek altına aldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı politikalar ile yaptığı açıklamaların emtia fiyatlarında belirleyici olduğunu hatırlatan Eğilmez, Türk yatırımcılara peş peşe uyarılarda bulundu:



'ALTIN SAHİPLERİNİ KORKUTAN SENARYO'



Eğilmez'in analizine göre altın sahipleri için bu yıl korkutucu ihtimaller de gerçek olabilir.

"Türk yatırımcı, altın ve gümüş yatırımını Türk Lirası ile yapıyor ama altın ve gümüş fiyatları dünyada dolara göre belirleniyor. O nedenle Türk yatırımcı açısından yalnızca altın ve gümüş fiyatları değil doların hareketi de önem taşıyor.

Altın ve gümüş fiyatı dünyada yükselirken Türkiye’de dolar kuru da yükseliyorsa altın ve gümüş yatırımcısı yüksek kazanç sağlıyor. Türk Lirası ile altın ve gümüş yatırımı yapanlar için en iyi durum budur. Altın ve gümüş fiyatları dünyada düşerken Dolar da Türk Lirası karşısında değer kaybediyorsa Türk Lirası ile altın veya gümüş yatırımı yapanlar yüksek kayıplar yaşar. Türk Lirası ile altın ve gümüş yatırımı yapanlar için kâbus senaryosu budur. Bu iki hal arasındaki durumlarda kazançlar da kayıplar da olabiliyor. Aşağıdaki tablo, altını esas alarak, bu durumu açıklamak üzere hazırlanmış bulunuyor"



ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın ve gümüş fiyatlarının geleceği konusunda iki farklı görüş bir de orta görüş var. İlk görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının mutlaka bir düzeltme yaparak düşeceğini ikinci görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının arada düzeltmeler, kâr realizasyonları olsa da yükselişini sürdüreceğini, orta görüşte olanlar ise altın ve gümüş fiyatlarının bugünkü düzeyinde inişler çıkışlar yaşayarak devam edeceğini öne sürüyorlar.

Küresel sistem son yıllarda pek çok şok yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Rusya – Ukrayna savaşı devam ediyor, Ortadoğu kaynıyor, ABD, gümrük vergisi artırımlarıyla kur ve ticaret savaşlarını yeni bir aşamaya getiriyor, dünyada hemen her köşede büyüme hızları geriliyor, Avrupa ekonomileri resesyon riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Çin, eski hızıyla büyüyemiyor derken son olarak ABD, Venezuela’ya müdahalesi riskleri zirveye taşıdı. Yaşanan şokların hepsini hatırlayamıyoruz bile. Bu şoklar kuşkusuz altın ve gümüş fiyatlarını, daha çok artış yönünde, etkiliyor. Piyasalar belirli limitler içindeki şokları sindirme konusunda artık uzmanlaşmış olsalar da Trump’ın yarattığı belirsizlik ve bir anlamda tehdit öyle kolay sindirilecek gibi görünmüyor o nedenle de altın, gümüş ve benzeri metallerin fiyatları, eskisine göre daha hızlı yükseliyor.

Değerli metallerin güvenli liman hizmeti sunmaya devam etmesinin Trump’ın yaklaşımlarıyla yakın ilgisi düşünülürse bu yaklaşımlar değişmediği sürece arada düşüşler, kâr realizasyonlarıyla gerilemeler olsa da fiyat artışlarının devam edeceği tahmini en gerçekçi tahmin olarak kabul edilmelidir."