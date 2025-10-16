CNBC-e canlı yayınında ekonomiye ilişkin son gelişmeleri yorumlayan Mahfi Eğilmez, bütçe dengesi, IMF tahminleri ve makro göstergeler üzerine önemli değerlendirmeler yaptı.

Eğilmez, "1,2 trilyon liralık bütçe açığı tahminlerin altında kalması nedeniyle olumlu gelişme. Faiz dışı fazla da olumlu gelişme. Cari dengede durum olumlu. Bu bizim büyümemizin düşmeye başladığının göstergesi. İthalat azalıyor. İthalatı esas itibarıyla üretim ve yatırım için yapan ülkeyiz. IMF'nin Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,5'e revize etti. İşsizlikte yüzde 8,3 öngördü. İkisi de makul. Yüzde 34,9 ortalama enflasyona göre yıl sonunu yüzde 29-30 civarı bekliyor demektir." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN-TÜRKİYE KIYASLAMASI: KEŞKE DEMEYE DOĞRU GİDİYORUZ

Eğilmez, enflasyon karşılaştırmalarında sıkça gündeme gelen Türkiye Arjantin olur mu? sorusuna da yanıt verdi.

İki ülkenin verilerini karşılaştırarak Arjantin’in kamu harcamalarındaki disiplinine dikkat çeken Eğilmez şunları söyledi:

"Arjantin'de Nisan 2024'te enflasyon zirve yaptı, yüzde 292,2'ydi. Aynı tarihte Türkiye yüzde 69,8. Bugün yüzde 33,29 Türkiye, yüzde 31,80 Arjantin. Arjantin farklı bir şey yaptı, kamu israfını önleme yolunda çok adım attı. İşsizlik artar diye bekleniyordu işsizlik değişmedi. İki ülkede de değişmedi. Arjantin'de o tarihte yüzde 7,6 bugün de yüzde 7,6. Türkiye'de yüzde 8,5, bugün de yüzde 8,5. İşsizlikte hiçbir sorunumuz yok. Büyüme, Türkiye yüzde 2,3'teydi 4,8'e çıktı. Olumlu gelişti. Arjantin yüzde -1,7 idi, yüzde 6,3'e çıktı. Türkiye'nin o tarihteki faizi yüzde 50'ydi, yüzde 40,5'e indi. Arjantin'in faizi yüzde 60'tı yüzde 29'a indi. Türkiye, Arjantin olur mu diye kuşku vardı. Keşke demeye doğru geliyoruz. Arjantin yüzde 300'lerden enflasyonu yüzde 30'lara getirdi. Ama enflasyonda yüzde 30'un altı zordur"

"BELİRSİZLİĞİN OLDUĞU YERDE ALTIN HEP PRİM YAPAR"

Küresel belirsizliğin ve büyük güçlerin uyguladığı politikaların altın piyasasını nasıl etkilediğini anlatan Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım araçlarının son 10 yıldaki performansına bakınca en ciddi artış bitcoinde. 1335 kat artmış TL olarak. Dolar olarak 116 kat. Altındaki artış 43 kat. Gümüşte 39 kat artmış. Ötekiler 11,5 12 kat artıyor. Gayrimenkulde de 20 kat artış olmuş. Belirsizliğin olduğu yerde altın daima prim yapar. Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka olmalı. Hatta biraz yüksek tutabilirsiniz. Trump'ın politikalarına karşı Çin aslında sakin davranıyor. Çin'in elinde de nadir toprak elementleri var, 'ben de bunları vermiyorum' diyebilir. Bunu yapmıyorlar, o da sertleştirse altını tutamayız."