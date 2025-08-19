Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, üçüncü enflasyon raporu sunumunda önemli bir yöntem değişikliğini açıkladı. Buna göre banka, artık enflasyon hedefi ile tahminlerini ayrı ayrı paylaşacak. Orta vadeli tahminlerde ise “ara hedef” uygulamasına geçildi.

Karahan, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu ara hedeflerin değiştirilmeden korunacağını belirtti. Sunumda, yıl sonu için ara hedefin yüzde 24 olarak korunduğu, tahmin bandının ise yüzde 25-29 aralığında belirlendiği ifade edildi.

İKTİSATÇILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu değişiklik, ekonomistler arasında farklı yorumlara yol açtı. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, bu tartışmaların iki farklı görüş etrafında şekillendiğini aktardı. Bir kesimin hedef ve tahmin oranlarını tutarlı bulduğunu, diğer kesimin ise bu iki oranın birbiriyle çeliştiğini savunduğunu belirtti.

Kendisinin ikinci grupta yer aldığını söyleyen Eğilmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada haklılık tartışmasından çok üslup sorununa dikkat çekti.

"HAKLILIK KADAR ÜSLUP DA ÖNEMLİDİR"

Eğilmez, farklı görüşlere saygı duyulması gerektiğini vurguladı:

“Her ekonomist kendi görüşünü dile getirmekte özgürdür. Karşıt fikirleri eleştirmek de doğal hakkıdır. Ancak hakarete varan, aşağılayıcı ifadeler bilim insanlarına yakışmaz. Haklı olup olmadığımız zamanla ortaya çıkar, gerekirse yanlış bir tezden döneriz. Bilim zaten böyle ilerler.”

MAHFİ EĞİLMEZ'İN TAVSİYELERİ

Köşe yazarlığı ve farklı alanlardaki birikimine dayanarak iktisatçılara seslenen Eğilmez, tartışmalarda dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

- Kimseye hakaret etmeyin, aksi takdirde popülizme düşmekle suçladığınız kişilerden daha fazla popülizme düşmüş olursunuz.

- Saygınlığınızı sorgulatacak bir üslubu asla kullanmayın.

- Kimseyi ve hiçbir kurumu savunmak zorunda değilsiniz, bırakın kurumlar kendisini savunsun.

- Bizi insan yapan, anlaşamadığımız insanlara karşı gösterdiğimiz yaklaşımdır. Anlaştıklarımıza karşı hepimiz iyiyiz zaten.

- Bu yazdığımı yanıtlanması gereken bir yazı gibi düşünmeyin. Bunu sadece sizden kıdemli ve muhtemelen daha yaygın alanlarda deneyimli birinin dostça tavsiyesi olarak kabul edin.