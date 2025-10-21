İktisatçı Mahfi Eğilmez, TBMM’ye sevk edilen torba yasa taslağındaki emlak vergisi düzenlemelerine ilişkin önerilerini paylaştı. Eğilmez, vergide adalet için yapılması gerekenleri değerlendirirken, emlak vergisinin artan oranlı tarifeyle yeniden yapılandırılmasını önerdi.

Eğilmez ayrıca lüks konut vergisinin kaldırılması gerektiğini belirterek, “Bir koyundan iki post çıkarılması uygulamasına son verilmelidir” ifadesini kullandı. PİYASA DEĞERİ Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: “Emlak vergisiyle ilgili önerimi söyleyeyim. Piyasa değerleri rayiç değer olarak belirlenmelidir. Emlak vergisi (bina ve arsa vergisi) binde 1’den başlayarak emlakın değeri arttıkça 0.5 puan artan dilimlere sahip bir artan oranlı tarifeyle vergilendirilmelidir. Tapu harcı (gayrimenkul alım satım vergisi) on binde iki oranında olmalıdır.”