İBB'ye yapılan operasyon sırasında tutuklanan ve sağlık problemleri nedeniyle tahliyesi istenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için Müze Gazhane'de bir dayanışma etkinliği düzenlendi.

19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Mahir Polat, daha sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

HAYATİ TEHLİKE ALTINDA

Hipertansiyon hastası olan Polat, geçmişte çok sayıda anjiyo geçirmiş ve kalbine stent yerleştirilmişti. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle günlerdir tahliyesi talep edilen Polat'ın durumuna dair paylaşılan bilgiler, hayati riskin devam ettiğini gösteriyor.

YÜZLERCE KİŞİ MÜZE GAZHANE’DE DESTEK VERDİ

İBB Miras, İBB Kültür, İBB Sosyal ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri gibi görevleri de üstlenen Mahir Polat için yüzlerce vatandaş, Kadıköy’deki Müze Gazhane’de bir araya geldi.

Polat ve protestolar sırasında tutuklanan gençler için düzenlenen dayanışma etkinliğinde "Mahir'e özgürlük" sloganı sıkça yankılandı.

RESTORASYON PROJELERİNİ O YÖNETTİ

Mahir Polat, 2019 yılında İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak göreve başladı ve 2020’de Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Görev süresi boyunca Müze Gazhane, Kütüphane Troleybüs, Feshane ve Yedikule Gazhanesi gibi önemli restorasyon projelerini başarıyla tamamladı. Ayrıca sosyal yardım projeleri, kültür-sanat etkinlikleri, sergiler ve kütüphane çalışmaları gibi birçok alanda faaliyet gösterdi.