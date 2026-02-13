Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Girik'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına toprağa verildi.

Girik'in ölümünün ardından vasiyet tartışmaları gündeme geldi. Fatma Girik, 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamede mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktı.

Ayrıca vasiyetnamede, kardeşi Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu ailesi olarak aldığı Ahu Aşkar'a, evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de mal varlığından, belli miktarlarda para bıraktı.

Günay Girik ise vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Suç duyurusu akabinde, Fatma Girik'in, vasiyetname düzenlemesi için fiil ehliyetinin olup olmadığının araştırılması amacıyla dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu, yapmış olduğu inceleme sonucunda, "Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018 tarihinde fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulünün uygun bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur" görüşünü bildirdi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Bodrum 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen davanın 12'nci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, davanın reddine karar verip, Fatma Girik'in vasiyetinin geçerli olduğunu hükmetti.