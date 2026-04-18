İstinaf, iş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin yürütülen hukuki süreçte son noktayı koydu. İstinaf incelemesini tamamlayan 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği evliliğin iptali kararını yerinde bularak onayladı.

İSTİNAF BAŞVURULARI ESASTAN REDDEDİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin karar dosyasını inceleyerek, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun şekilde toplandığını belirtti. Daire, delillerin değerlendirilmesinde, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede herhangi bir hata yapılmadığına kanaat getirdi.

Kararda, İnan Kıraç'ın evlenme sırasında ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetini haiz olmadığının açıkça tespit edilmesi nedeniyle davanın kabulünün hukuka tam uygun olduğu aktarıldı. Bu doğrultuda istinaf talepleri yerinde görülmeyerek esastan reddedildi.

HUKUKİ SÜRECİ KIZI İPEK KIRAÇ BAŞLATMIŞTI

Söz konusu yargı süreci, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın mahkemeye başvurusu üzerine başlamıştı. İpek Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde Emine Alangoya ile nikah masasına oturan babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia etmiş ve evliliğin iptali istemiyle yasal yollara başvurmuştu. Dava dosyasına giren uzman raporları da bu iddiaları destekler nitelikteydi.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine derhal vasi tayin edilmesi gerektiği tespiti yer almıştı. Bu kritik raporun ardından yerel mahkeme, Kıraç'a önce geçici vasi atamış, ardından Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davayla kalıcı vasiler belirlenmişti.

Tüm bu deliller ışığında davayı 18 Temmuz 2025'te karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetmişti. Dosyanın taşındığı istinaf mahkemesinin de bu kararı onamasıyla birlikte iptal kararı sağlamlaşmış oldu.