Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın ve il kongresinin mutlak butlan ile geçersiz sayılması talebine ilişkin somut belge sunulmadığını, bu tür iddiaların yalnızca tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağını belirtti. Gerekçeli kararda, “Seçim sonuçlarının baştan itibaren geçersiz sayılması için kanunen tanımlı mutlak butlan şartlarının oluşmadığı” ifade edildi.

MENFAAT TEMİNİ SUÇTUR ANCAK SEÇİMİ GEÇERSİZ KILMAZ

Davalarda öne sürülen, delegelere menfaat sağlanarak iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasına da değinilen kararda, bu tür fiillerin ceza hukuku kapsamında kişisel sorumluluk doğurabileceği, ancak seçimleri hukuken hükümsüz kılmaya yetmeyeceği ifade edildi:

“Ceza davasında ilgililer cezalandırılsa bile bu durum sadece kişisel cezai sorumluluğu ilgilendirir, mutlak butlan sonucunu doğurmaz.”

DAVALI YANLIŞ SEÇİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na karşı açılan davada ise mahkeme, il örgütünün tüzel kişiliğe sahip olmadığını, dolayısıyla davada pasif husumet ehliyetinin bulunmadığını belirtti. CHP Tüzüğü’ne göre partiyi yalnızca Genel Başkanın temsil yetkisine sahip olduğu kaydedilerek, davanın usulden reddine karar verildi.

Davacıların, 600’den fazla usulsüz delegenin oy kullandığına dair iddialarını değerlendiren mahkeme, seçim işlemlerini yürüten Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun resmi belgelerine atıfla bu iddiaların dayanaksız olduğunu belirtti. Kararda, “Yasa ve tüzüğe aykırılık tespit edilmemiştir” denildi.

TANIK DİNLEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Davacının tanık dinletme talepleri de mahkemece reddedildi. Gerekçede, mutlak butlanın ancak belge ve kanuni dayanaklarla ispatlanabileceği, tanık beyanlarının bu noktada delil niteliği taşımadığı ifade edildi:

“İşlemi baştan geçersiz kılacak tam kanunsuzluk gibi olgular tanıkla ispatlanamaz.”

Kurultay sürecine dair devam eden ceza soruşturmasının yargılamayı durduracak nitelikte olmadığına kanaat getiren mahkeme, bekletici mesele yapılması talebini de reddetti. Kararda, ilgili suçların oluştuğunun kabul edilmesi hâlinde bile siyasi parti iç hukukuna dair sonuç doğurmayacağı kaydedildi.

Genel Ahlak Vurgusu: TCK’daki Suçlar Kapsamında Değerlendirilemez

Davacıların dayandığı “genel ahlaka aykırılık” gerekçesi ise, Türk Ceza Kanunu’ndaki tanımlı suçlar çerçevesinde değerlendirilerek, bu kapsamda kurultayda işlenmiş bir suç fiilinin bulunmadığı sonucuna varıldı.

"SONUÇLARI BUTLANLA GEÇERSİZ KILACAK YASA YOK"

Gerekçeli kararda, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu’nda seçim sonuçlarının butlanla geçersiz sayılmasına olanak tanıyan bir düzenleme bulunmadığına da dikkat çekildi. Mahkeme şu değerlendirmede bulundu:

“Delegelere menfaat sağlandığı iddiaları, siyasi ahlak açısından değerlendirilebilir. Ancak mevcut yasalar çerçevesinde bu durum, seçimlerin iptaline gerekçe yapılamaz.”

Kararın sonunda, siyasi etik veya parti içi ahlaki değerlere ilişkin tartışmaların yargı kararına konu olamayacağı, hukuki delillerle desteklenmeyen iddiaların mutlak butlan oluşturmayacağı vurgulanarak hem kurultay hem de il kongresi iptali talebinin reddine hükmedildi