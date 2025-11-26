YouTube kanalında siyaset gündemine ilişkin yaptığı yorumlarda Osmanlı tarihi üzerinden örnekler veren gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran 2025 tarihinde 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlaması ile gözaltına alınmış ve devam eden süreçte tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

158 gündür tutuklu bulunan Altaylı hakkında mahkeme bugün 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmederken, Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Karar sonrası Altaylı'nın elindeki dosya ve kağıtları havaya atarak tepki gösterdiği öğrenilirken, Altaylı'ya destek vermek için toplanan kalabalık ise salonda bulunan gazeteci ve tarihçi Murat Bardakçı'ya eleştiride bulundu.

'MUTLU MUSUN SENİNKİLER KAZANDI'



Yıllardır Erdoğan'a ve AKP'ye yönelik destek açıklamaları ile bilinen Bardakçı, Altaylı'ya destek vermek için geldiği duruşma salonunda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.



Mahkeme heyetinin 4 yıl 2 aylık hapis cezasını açıklamasının ardından, Altaylı'ya destek için toplanan kalabalık Bardakçı'ya 'Mutlu musun? Seninkiler kazandı' sözleriyle tepki gösterdi.









