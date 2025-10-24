Bebek katili Yenidoğan Çetesi’nden bazı sanıkların tahliye edilmesi için Savcı Yavuz Engin’i tehdit edenlerin yargılanmasına dün başlandı.



Sanıklardan Avukat Aylin Arslantatar, salona getirildiği sırada ,“Yavuz sen beni tutuklattın, adalet bir gün tecelli edecek” diye bağırdı. 6’sı tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada, kendisini müsteşar olarak tanıtan tutuklu Mustafa Kemal Zengin’in savunması alındı.



KUMPAS KURULMUŞ



Zengin, iddiaların tamamını reddetti, savcının odasındaki tehdit kaydı için de “montaj” ve “yanlış anlaşılma” dedi. “Kalemin kırıldı” sözü için, “Dosyadaki yanlışlıkları söyledim” açıklaması yaptı.



Sanık Zengin ilginç bir iddiada bulununca, mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Zengin, tanıdığı bir savcının, Yavuz Engin hakkında ‘Kendisi Manisa’da görev yaparken polise ve jandarmaya kumpas kurmuştu, meslek içinde sevilmez’ dedi” iddiasında bulundu.



Bu sırada Savcı Yavuz Engin, “Devlet kumpas kurmaz” diye bağırdı. Savcıyı odasında tehdit edenlerden Aylin Arslantatar ise tıpkı diğer sanık gibi suçlamaları kabul etmedi.





