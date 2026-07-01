İBB Davası’nın 59’uncu duruşma gününde savunma yapan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihinden 16 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.



Ongun, hazırlanan iddianamenin tamamen siyasi temellere dayandığını belirttiği savunmasında, savcılık makamı tarafından şüphelilere yönelik çifte standart uygulandığını, iktidara yakın isimlerin cımbızla iddianameden çıkarıldığını öne sürdü.





"RIDVAN DİLMEN NEDEN SANIK YAPILMADI?"

Ongun, savunmasında eski milli futbolcu ve iş insanı Rıdvan Dilmen üzerinden de dosyadaki çifte standardı gündeme getirdi.

Alper Aydın’ın savcılığa sunduğu dilekçede, 2024 sonuna kadar Rıdvan Dilmen ile ortaklığını gizlediğini anlattığını aktaran Ongun, buna rağmen Dilmen’in ifadeye dahi çağrılmadığını söyledi.

Vergi inceleme raporlarında Alper Aydın’ın şirketinden Rıdvan Dilmen ve yakınlarına para transferleri bulunduğunu öne süren Ongun, “Alper Aydın tutuklanıyor ama Rıdvan Dilmen’e hiçbir şey olmuyor. Bu dosya siyasi değilse Hayri Baraçlılar, İlbaklar, Rıdvan Dilmenler neden hep dışarıda?” diye sordu.

“BİZ NEDEN YASALAR ÖNÜNDE EŞİT DEĞİLİZ?”

Eşitlik vurgusunu yineleyen Ongun, “Bu ülkeye beyazların üstünlüğü gitti de ‘ak’ların üstünlüğü mü geldi? Biz neden yasalar önünde eşit değiliz? Ali’ye suç olan Ayşe’ye neden suç değil? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bunun cevabını istiyorum” dedi.