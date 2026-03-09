Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen bir vatandaş, bankaların kredi gerekçesiyle maaş hesaplarına bloke koyup taşımayı engelleyip engelleyemeyeceğini yargıya taşıdı.

Davacı emekli, 2015 yılından bu yana emekli maaşını davalı bankanın Ankara Anıttepe Şubesi’ndeki hesabından aldığını belirtti. Son dönemde özel bankaların sunduğu yüksek promosyonların emekliler için cazip bir ekonomik fırsat oluşturduğunu vurgulayarak maaşını başka bir bankaya taşımak istediğini dile getirdi.

BANKADAN EMEKLİ MAAŞINA BLOKE

Yeni bankayla yaptığı görüşmede, mevcut bankanın emekli maaşı üzerinde bloke uygulaması nedeniyle taşıma işleminin gerçekleşmediğini öğrendi. Davacı, banka ile iletişime geçtiğinde kullanılan konut kredisi nedeniyle maaş hesabına bloke konulduğu ve kredi borcu tamamen ödenmeden blokenin kaldırılamayacağı bilgisi verildi. Emekli, bankanın bu uygulamasının hukuki dayanağı olmadığını savunarak, maaş hesabındaki blokenin kaldırılmasını ve taraflar arasındaki hukuki ihtilafın çözülmesini talep etti.

MAHKEME EMEKLİYİ HAKLI BULDU

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, haczedilemeyen mal ve haklar üzerinde önceden yapılan anlaşmaların geçerli olmayacağını belirtti. Mahkeme, kredi kullanımı sırasında emekli maaşına konulan blokenin hukuken geçerli sayılamayacağını bildirdi. Ayrıca SGK ile banka arasında yapılan protokolde blokenin uygulanması ve kaldırılmasından bankanın sorumlu olduğu vurgulandı. Mahkeme, emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına ve emeklinin maaşını başka bankaya taşımasının önündeki engelin ortadan kaldırılmasına karar verdi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Bankanın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Mahkeme, bankayla SGK arasındaki protokolün sadece taraflar arasındaki ilişkiye yönelik olduğunu, emekli açısından bağlayıcı bir sonucu bulunmadığını belirtti. Ayrıca kredi sözleşmesinde emekli maaşının başka bankaya aktarılamayacağına dair imzalı bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Bu gerekçelerle bankanın istinaf başvurusu reddedildi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin incelemesine sunuldu. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek bankanın temyiz itirazlarını reddetti.

Böylece, emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması yönündeki karar kesinleşmiş oldu.