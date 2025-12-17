Konya’da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa S., mobil bankacılık hesabında bilgisi dışında işlem yapıldığını fark edince hukuk mücadelesi başlattı. Mustafa S.’nin hesabından 60 bin lira kredi çekildiği, bu paranın 40 bin liralık bölümünün ise faal olmayan bir şirkete havale edildiği belirlendi. İşlemlerin gece saatlerinde gerçekleştirilmiş olması üzerine banka güvenliğini sorgulayan Mustafa S., zararın karşılanması talebiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

BANKA KARARA İTİRAZ ETSE DE TÜKETİCİ HAKLI ÇIKTI

Başvuruyu inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, bankanın yeterli güvenlik önlemlerini almadığına hükmederek zararın banka tarafından giderilmesine karar verdi. Banka bu karara itiraz ederek Konya 2’nci Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Yaklaşık 1,5 yıl süren yargılama sonunda mahkeme, hakem heyeti kararını yerinde bularak bankanın itirazını reddetti ve paranın Mustafa S.’ye iadesine hükmetti.

Karara ilişkin açıklama yapan Mustafa S.’nin avukatı Burak Temizer, müvekkilinin gece saatlerinde bilgisi dışında kredi çekildiğini ve paranın kısa sürede başka bir hesaba aktarıldığını belirterek, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi. Temizer, mahkemece alınan bilirkişi raporunda da bankanın bu işlemleri engelleyebilecek teknik ve güvenlik imkanlarına sahip olduğunun tespit edildiğini aktardı.

"HESABINA SAHİP ÇIKMALIYDI" SAVUNMASI

Avukat Temizer, bankanın sorumluluğu kabul etmeyerek “hesabına sahip çıkmalıydı” savunması yaptığını, ancak mahkemenin bankayı kusurlu bulduğunu ifade etti. Kararın ardından paranın icra yoluyla bankadan tahsil edildiğini belirten Temizer, kararın benzer mağduriyetler yaşayan banka müşterileri açısından emsal niteliği taşıdığını vurguladı.