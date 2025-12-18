Diyarbakır’da “gezilebilen teras” adı altında yapı yoğunluğunu artıran imar planı değişikliği yargıdan döndü. Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi’nin onayladığı ve emsal artışına yol açtığı belirtilen plan notunu inceleyen Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, düzenlemenin kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi.

“GEZİLEBİLEN TERAS” FORMÜLÜYLE GİZLİ EMSAL

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan 2814 ada 12 parsele ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına eklenen plan notu, “ortak alan niteliğindeki gezilebilen terasların yüzde 30’luk emsal dışı alan hesabına dahil edilmeden emsal harici tutulmasını” öngörüyordu. Şehir Plancıları Odası, bu düzenlemenin fiilen kapalı inşaat alanını artırdığını, emsal sınırlarının dolanıldığını ve yapı yoğunluğunun yükseltildiğini belirterek yargıya başvurdu.

DAVALI BELEDİYELER SAVUNDU: “YOĞUNLUK ARTIŞI YOK”

Davanın davalıları olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi, mahkemeye sundukları savunmalarda plan notunun yapılaşma koşullarında artış yaratmadığını, düzenlemenin parselin konumu ve fonksiyonu gereği mimari estetik ve kullanım kalitesini artırmayı amaçladığını ileri sürdü. Belediyeler, plan değişikliğinin hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: YÖNETMELİK SINIRI AŞILIYOR

Mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin emsal dışı alanlar için üst sınırı yüzde 30 olarak belirlediği, bunun tek istisnasının ise kullanıma konu edilmeyen, son kat üzerindeki teras çatılar olduğu vurgulandı. Raporda, plan notunda yer alan “gezilebilen” ifadesinin terasların aktif kullanıma açılmasına olanak tanıdığı, bu durumun da emsal dışı alan oranını fiilen artırdığı tespit edildi.

MAHKEME: KAMU YARARI YOK, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi kararında, imar planlarının kamu yararı gözetilerek hazırlanmasının zorunlu olduğuna işaret ederek, dava konusu plan notunun parsel özelinde yapılaşma hakkını artırdığını ve fiili emsal artışına yol açtığını kaydetti. Mahkeme, düzenlemenin plan bütünlüğünü bozduğu, Şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu, Çevre imar bütünlüğünü zedelediği gerekçeleriyle hukuka uygun olmadığına hükmetti.

PLAN NOTU İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, “Ortak Alan Niteliğindeki Gezilebilen Teraslar, yüzde 30 hesabına dahil edilmeksizin emsal harici tutulacaktır” şeklindeki 3 numaralı plan notunun iptaline karar verdi. Ayrıca yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı belediyeler tarafından karşılanmasına hükmetti. Karar, istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle alındı.