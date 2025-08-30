ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulduğunu açıklamasının ardından ons altın yüzde 1,20 değer kazanarak 3.413 dolardan 3.454 dolara çıktı. Dolar/TL paritesinden dolayı ise yurt içinde gram altının rekor kırmasına neden oldu.

Mahkeme, Yüksek Mahkeme'ye itiraz yapılabilmesi için hala geçerli olan vergilerin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalabileceğine karar verdi.

Karara ilişkin ABD yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. Karar sonrası yurt içindeki altın pozisyonları da sert yükseldi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Serbest piyasada 4.568 TL'yi test eden gram altın 4.557 TL'de hareketleniyor. Kapalıçarşı'da ise 4.561 TL'de bulunan gram altın 4.576 TL ile rekor kırdı.