İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte İstanbul genelinde uygulanan toplantı ve gösteri yasağı, İstanbul Barosu’nun açtığı dava sonucunda hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ile başlayan ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte yüzbinlerce yurttaş, belediye binasının bulunduğu Saraçhane’deki eylemlere katıldı. 19-23 Mart’ta Saraçhane başta olmak üzere birçok noktada eylemlere katılan yüzlerce vatandaş, öğrenci ve basın mensubu gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin toplantı ve gösteri yasağını hukuka aykırı bularak iptal etti. Yasak kararının, “demokratik toplum düzeni için gerekli olmadığı” ve “kamu yararı amacı taşımadığı” belirtildi.

Yasak kararının iptal edildiğini açıklayan İstanbul Barosu, “Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

YASAKLAR HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Baro, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Barosu’nun açtığı dava sonucunda, 19–23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleri il genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu.

Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur.

İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 100 isim hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından şehir genelinde toplantı ve gösteri yasağı kararı almıştı.

İstanbul Barosu, açtıkları dava sonucunda, 19–23 Mart 2025 tarihli toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının iptal edildiğini açıkladı.