ABD'de federal mahkeme, Salı günü aldığı kararla, ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın onu görevden alma girişimlerine karşı mücadele ederken geçici olarak görevinde kalabileceğine hükmetti.

Neredeyse kesin olarak temyize götürülecek bu karar, kısa vadeli faiz oranlarını belirleyerek fiyat istikrarı ve maksimum istihdam gibi Kongre tarafından kendisine verilen hedeflere ulaşmaya çalışan, geleneksel olarak bağımsız Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya çalışan Trump yönetimi için bir darbe niteliğinde. Kongre ayrıca Fed'i günlük siyasetten yalıtmaya da çalışmıştı.

Yapılan açıklamalarda, Cook'un görevde kalmasının Fed'in bağımsızlığı açısından kritik olduğu vurgulandı.

MAHKEME COOK'UN GÖREVE DEVAM ETMESİNE ONAY VERDİ

Sonuç olarak dün itibarıyla Mahkeme, Lisa Cook'un Fed görevine geçici olarak devam etmesine onay vermiş durumda; süreç devam ediyor ve davanın nihai sonucu ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

Trump, Cook'u 25 Ağustos'ta, atadığı bir yetkilinin gündeme getirdiği, 2021'de Fed'e katılmadan önce satın aldığı iki mülkle ilgili ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden aldığını söylemişti. İddiaya göre Cook, iki mülk için de "birincil ikamet" beyanında bulunmuştu. Bu durum, söz konusu evlerin ikinci ev veya yatırım mülkü olarak gösterilmesi halinde ödemesi gerekenlerden daha düşük peşinat ve faiz oranları elde etmesine yol açmış olabilirdi.