Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın mahkemelere sık sık mektup yazdığı ve talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Oktar'ın MİT'e de mektup yazdığı, "serbest bırakılan PKK'lılara eğitim vermek istiyorum" dediği iddia edildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

MİT'E PKK MEKTUBU YAZMIŞ!

"Yanımdaki avukat arkadaşım, telefonun ekranını kaydırırken biraz da alaycı bir tonla 'İşte son hali' diye söylendi. Örgüt lideri Adnan Oktar’ın hapisteki karesine dair yapılan bir haber dikkatini çekmişti. Sonra bana döndü, 'Yahu bu Oktar mahkemeleri bezdirmiş iyice' dedi. Anlamadığımı ve merak ettiğimi görünce de devam etti:

'Dışarıdaki örgüt üyeleri bir avukat bulmuş. Adnan Oktar, onun aracılığıyla kendisini yargılayan mahkemeye dilekçe üstüne dilekçe veriyormuş. Ama dilekçelerin konusunun davayla ilgisi yokmuş.'

Ben 'Neymiş peki' diye sorunca yanıtımı aldım: 'Televizyon dizilerindeki kadınlardan fitness yapmaya, Suriye’deki çatışmalardan evlilik kavramına kadar her konudaki görüşünü sayfalar dolusu dilekçe şeklinde mahkemeye sunuyorlarmış. Hatta, Oktar MİT’e bile bir mektup yazmış, serbest bırakılan PKK’lilere eğitim vermek istediğini belirtmiş.'

Belli ki Adnan Oktar istismarı bir hayat tarzı haline getirmiş, yasal hakkını bile istismar ediyor."