Adalet Bakanlığı mahkemelerde kurumlara cevap için süre sınırı getiriyor, süresinde gönderilmeyen belgeler için cezai yaptırım olacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı kaynakları konuyla ilgili mevzuat değişiklikleri yapılacağını belirtti.,

Adalet Bakanlığı kaynakları yeni düzenlemeye ilişkin olarak, "Mahkeme bir kuruma yazı yazıyor. O cevaba göre maddi gerçek ortaya çıkacak. Ama bu yazı ya dikkate alınmıyor ya da cevap verme süresi uzuyor. Bu durum yargılama süreçlerini uzattığı gibi maddi gerçeğin ortaya çıkmasını da engelliyor. Şu anda zaten mahkemeler cevap gelmezse ilgili kurumu uyarıyor ve suç duyurusunda bulunulacağını bildiriyor. Ama pratikte bu yol işlemiyor. Şimdi yeni yapılacak düzenleme ile örneğin duruşma tarihine kadar eğer cevap vermezse sorumlulara cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor Bu konuda bir suç tanımı yapılacak ve karşılığındaki cezalar belirlenecek" dedi.