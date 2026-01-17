İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki HMP Highpoint Cezaevi’nde görev yapan 46 yaşındaki cezaevi memuru Rebecca Pinckard, bir mahkûmla cezaevi içerisindeki depo odasında cinsel ilişkiye girdiği sırada yakalandı. Olayın, Pinckard’ın görev esnasında kullandığı vücut kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Suçunu kabul eden Pinckard, 32 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Skandal olay, Temmuz 2024’te HMP Highpoint Cezaevi’nde yaşandı. Kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanan Pinckard’ın, 9 Nisan ile 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir mahkûmla yasadışı ilişki sürdürdüğü belirlendi. İlişkinin en dikkat çekici yönü ise depo odasında yaşanan anların, Pinckard’ın üzerindeki vücut kamerası tarafından kaydedilmiş olması oldu.

Cambridge Kraliyet Mahkemesi’nde aktarılan bilgilere göre, başka bir cezaevi görevlisi depo odasına girdiğinde Pinckard’ı, hükümlü uyuşturucu satıcısı Erion Nakdi (42) ile birlikte yakaladı. Nakdi’nin daha önce ağır suçlardan mahkûm olduğu ve uzun süreli hapis cezası aldığı mahkemede ifade edildi.

Mahkeme, Cambridgeshire’da yaşayan Pinckard’ın eylemlerinin tek seferlik bir hata olmadığını vurgulayarak, sanığı 32 hafta hapis cezasına mahkûm etti. Dosyada, ilişkinin belirli bir süre boyunca devam ettiğine dair bulguların yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Pinckard’ın mahkûma moral amaçlı kartlar gönderdiği, hücreden kendisine iletilen müstehcen videoları yetkililere bildirmediği ve geçmişte de bazı mahkûmlarla “sınırları aşan” yakınlıklar sergilediği ortaya çıktı. Bu davranışlar nedeniyle daha önce uyarı aldığı da mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Davaya bakan hâkim, olayın tesadüfen ortaya çıktığını ancak yaşananların sistematik bir ihlal olduğunu belirterek, bu tür davranışların cezaevi düzenine ve adalet sistemine duyulan kamu güvenini ciddi şekilde sarstığını ifade etti.

Pinckard’ın avukatları ise müvekkillerinin bir ilişki yaşamadığını, kişisel hayatında zor bir dönemden geçtiğini ve olayın “anlık bir irade kaybı” sonucu gerçekleştiğini savundu. Savunmada, Pinckard’ın uzun süreli bir ilişkinin bitmesinin ardından psikolojik olarak yıprandığı öne sürüldü.

Öte yandan, cezaevinde yasa dışı şekilde cep telefonu bulundurduğunu kabul eden Erion Nakdi’ye, mevcut cezasına ek olarak 10 ay daha hapis cezası verildi. Nakdi’nin, 2022 yılında A sınıfı uyuşturucu ticareti suçundan 16 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Yaklaşık 1.300 mahkûmun bulunduğu HMP Highpoint Cezaevi, İngiltere’nin en büyük cezaevi komplekslerinden biri olarak biliniyor. Olayın ardından, ülkede cezaevi personelinin denetimi ve sorumlulukları yeniden tartışma konusu oldu.