Tierra del Fuego Ulusal Parkı’nın içinde yer alan tren hattı, yaklaşık 7 kilometrelik yol boyunca sık ormanlar, nehirler ve Patagonya dağlarının arasından geçiyor. Buharlı lokomotiflerle yapılan seferler sırasında yolcular, Ushuaia’nın sert doğa koşullarını ve bölgenin tarihi atmosferini yakından görme fırsatı buluyor.

BÖLGENİN KARANLIK GEÇMİŞİNE DAYANIYOR

Bugün turistik amaçla kullanılan hat, geçmişte oldukça farklı bir işleve sahipti. Ushuaia’daki eski cezaevinde kalan mahkumlar, yıllar önce bu demiryolu hattını odun taşımak için kullanıyordu. Mahkumların zorlu hava şartları altında çalıştırıldığı rota nedeniyle tren uzun süre 'Mahkumlar Treni' olarak da anıldı.

Arjantin’in Tierra del Fuego bölgesindeki sert iklim ve izole coğrafya nedeniyle Ushuaia, geçmişte sürgün noktası olarak değerlendiriliyordu. Bölgedeki cezaevi sistemi de bu nedenle kuruldu. Günümüzde eski hapishane binası müze olarak ziyaret edilebiliyor.

GÜNDE BİRDEN FAZLA SEFER YAPIYOR

Ushuaia’daki tren hattı bugün düzenli olarak çalışıyor. Resmi turizm bilgilerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günlük birden fazla sefer düzenlendiği belirtiliyor. Yolculuk yaklaşık 1 saat 50 dakika sürüyor ve tren, Tierra del Fuego Ulusal Parkı sınırına kadar ilerliyor.

Tren yolculuğu sırasında La Macarena İstasyonu’nda kısa mola veriliyor. Burada turistler şelaleyi görebiliyor ve bölgenin yerli Yamana halkına dair bilgiler dinleyebiliyor. Hat boyunca ayrıca Pipo Nehri, eski yanmış köprü kalıntıları ve 'ağaç mezarlığı' olarak anılan kesilmiş ağaç alanları dikkat çekiyor.

DOĞA MANZARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Tren hattının en dikkat çeken özelliklerinden biri ise geçtiği doğal alanlar. Yolculuk sırasında yolcular; turba bataklıkları, yoğun Patagonya ormanları, buzullardan beslenen nehirler ve dağ manzaraları eşliğinde ilerliyor.

Özellikle kış aylarında karla kaplanan rota, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Buharlı lokomotifin dumanı ve çevredeki sert doğa görüntüsü nedeniyle tren hattı sinematik bir atmosfer oluşturuyor.

Bölgedeki turizm yetkililerine göre Ushuaia’daki bu rota, Antarktika turlarına katılan turistlerin de en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi. Çünkü şehir, dünyanın en güneyindeki yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor.