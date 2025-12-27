Cezaevlerinde mahkumlar, kantinden sebze-meyve ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2005 yılında çıkarılan yönetmelik uyarınca koğuşlarına para sokamıyor, üzerlerinde para taşıyamıyor. Ancak, tutuklu ya da hükümlünün adına cezaevi yönetimine para yatırılabiliyor. Bu paradan belirlenen miktar kadar haftada alışveriş yapılmasına izin veriliyor. Mahkum, istediklerini idareye yazdığı dilekçede belirtiyor. Mevcut uygulamada 3 haftalık alışverişi 3 bin 500 lirayı geçmesi halinde, istekleri yerine getirilmiyor. Son dönemde her şeye zam gelmesi, nedeniyle haftalık harcama limitinin sınırlı olması nedeniyle mahkumlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyordu. Bu durum şikayetlere neden oluyordu.

1 OCAK’TAN İTİBAREN

Hayat pahalılığını dikkate alan Adalet Bakanlığı, haftalık harcama limitinin yükseltilmesini kararlaştırıldı. Bakanlık yetkilileri yeni düzenleme hakkında şunları söylediler:

“Hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarının kullanımına ilişkin yönetmelik uyarınca, kantinden yapılacak alışverişin dışında kalan haberleşme giderleri, sağlık ve eğitim harcamaları, mahkeme harçlar ve tazmin giderleri ile kantinden yapacakları buzdolabı, semaver, vantilatör ve televizyon alım harcamaları hariç olmak üzere, kantinden yapılacak alışveriş harcamaları için kullanabilecekleri haftalık limit 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 5 bin liraya yükseltildi.” Yeni düzenleme, Başsavcılıklara ve cezaevi yönetimlerine bildirildi.