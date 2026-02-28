Ünlü DJ Mahmut Orhan ve model Daria Iakubchik'in Tayland'ın popüler tatil bölgesi Koh Samui'de tatil yapması kısa süre önce aşk iddialarına neden oldu. İkilinin adanın benzer noktalarından peş peşe fotoğraflar paylaşması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve söylentileri güçlendirdi. BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI Hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından beklenen doğrulama Mahmut Orhan'dan geldi. Ünlü DJ, model sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve ilişkisini resmen ilan etti.

