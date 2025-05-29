Saray'a yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal için, "Mahmut Tanal, FETÖ’nün yayın organı olan Zaman gazetesine devlet tarafından el konulduğunda FETÖ’cülere destek ziyaretinde bulunmuş. İşte orada üzüntüsünden gözyaşı dökmüş. Bunu da kendi adamlarına çektirip servis etmiş" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Selvi'nin 2013 yılında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı, "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısını hatırlattı.

Tanal, Selvi'nin 9 Aralık 2013 tarihli köşe yazısını paylaştı.

"KENDİ GÖLGENDEN KAÇAMAZSIN"

Tanal paylaşımında, "Ey Abdulkadir Selvi!" diye seslenerek şunları kaydetti:

Kalemini geçmişte kime, bugün kimlere teslim ettiğini bu millet çok iyi biliyor! Üç gündür adımı ağzından düşürmüyorsun. İftira atıyorsun, çarpıtıyorsun, karalamaya çalışıyorsun. Ama arşiv hâlâ yerinde duruyor! 2013 yılında Fethullah Gülen’e “Dön başımıza geç hocam” diye yazı yazan sensin!

FETÖ güzellemesi senin köşenden yayımlandı, senin imzanla! Bugün ise çıkıp utanmadan başkalarına FETÖ suçlaması yöneltiyorsun!

Gazetecilik etik ister, hafıza ister, ilke ister! Senin yazdıkların ne haberdir, ne analizdir; yalnızca algı mühendisliğidir!

Ben milletin önünde konuşuyorum. Sen, iktidarın gölgesinde yazıyorsun!

Ben adalet istiyorum. Sen, karalama kampanyalarının kalemini tutuyorsun! Bugün bana saldırarak geçmişini temizleyemezsin!

Arşivin seni yalanlıyor, sicilin seni ele veriyor!

Senin geçmişin, halkın hafızasında yazılı duruyor. Benim adımı eğip bükerek, kendi gölgenden kaçamazsın!"