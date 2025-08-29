Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Gazze özel oturumu gerçekleşti.

Sözcü TV muhabiri İlknur Yağumli, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında dikkat çeken bir diyalogu paylaştı.

Anekdota göre; oturum esnasında Mahmut Tanal, salondaki tüm milletvekillerinin boynuna Türk ve Filistin bayrağının işlendiği atkıları takmalarının ardından, Hakan Fidan'a bir soru yönelterek "Neden bizlerin taktığı atkıyı siz de boynunuza takmıyorsunuz?" dedi.

Fidan, Mahmut Tanal'ın sorusunun ardından hemen atkıyı boynuna taktı ve oturum devam etti.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'ın atkı öncesi-sonrası görüntülerine yer verdi.