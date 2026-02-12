İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek’in TBMM’deki yemini sırasında yaşanan kavga gündedeki yerini koruyor.

Çıkan kavgada AKP'li Osman Gökçek'in attığı yumruk nedeniyle burnu kanayan CHP’li Mahmut Tanal sosyal medya hesabından dün yaşananları anlattı.

Sistemli bir saldırıya uğradığını aktaran Tanal "Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYLE PLANLANMIŞ BİR MÜDAHALE VARDI

Tanal X hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkan manzaralar hiçbirimizi memnun etmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kavganın değil, müzakerenin meclisi olmalıdır. Buna karşılık Türkiye’de cumhuriyetimize, demokrasimize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik saldırılar bardağı taşırmıştır.

Dolayısıyla bu saldırıları yönetenlerin memleketin en önemli ve en güzide bakanlıklarına getirilmesi kamu vicdanını yaralamıştır. Kürsü işgali bu Meclis’te ilk kez yapılan bir eylem değildir. Üstelik çok uzun yıllara dayanmaktadır. Geçmişte, bugün millî görüşün temsilcisi olarak Meclis’te olduğunu iddia edenlerin eski temsilcileri tarafından Meclis kürsüsü defalarca işgal edilmiştir. Bu, demokratik tahammül çerçevesinde değerlendirilmiş bir eylem biçimidir.

Ancak dünkü olayda kamuoyuna yansıtılanın aksine, kürsüyü ilk fiilen işgalli hâle getiren Cumhuriyet Halk Partisi grubu değildir. Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir kürsüye doğru ilerlerken, AKP’li milletvekilleri topluca ve eş zamanlı biçimde koşarak kürsünün etrafını kapatmış, kürsü çevresini blokaj altına almıştır. Böylece kürsüyü fiilen işgalli hâle getiren ilk hareket AKP grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaşanan gerilim bu organize tutumun sonucudur.

Dün Meclis nöbetçi başkanvekili Pervin Buldan iken, görev değişikliği yapılarak Bekir Bozdağ başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Bu değişiklik dahi sürecin ne kadar planlı ve organize olduğunun açık göstergesidir. Bugüne kadar Meclis’te en tartışmalı ve hukuka aykırı iş ve işlemlerin altına imza atılan süreçlerde Bekir Bozdağ’ın görevlendirilmiş olması dikkat çekicidir. Dün yaşanan hukuk dışı işlemin içerisinde de organizasyonun bir parçası olarak yer almıştır.

Böyle bir ortamda Meclis Başkanı Bekir Bozdağ’ın, İçtüzük uyarınca görüşmelere ara vermek yerine Adalet Bakanı’nı yemin etmek üzere fiilen kapatılmış olan kürsüye davet etmesi, olayların daha da büyümesine neden olmuştur.

Bu süreçte sistemli bir saldırıya uğradım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Karşımızda çok sayıda kişiyle planlanmış bir müdahale vardı. Bu esnada beni tutanların da etkisiyle dengemi kaybetmem sonrasında çeşitli görüntüler ortaya çıkmıştır.

Ben Türkiye’de demokrasinin ve Atatürk Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinin müdafaa ve muhafaza edilmesi için fedakârca çalıştım. Bundan sonra da fedakârca çalışmaya devam edeceğim.

Şu bilinsin ki Türkiye, bu saldırıları içeride ya da dışarıda yapanların yanına bırakmayacak kadar büyük bir ülkedir. Biz her zaman demokrasi ve Cumhuriyet’in yanında bulunmaya, bu değerleri savunmaya ve bu değerler için gerekli mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle kamuoyunu saygılarımla selamlıyorum.