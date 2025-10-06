CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oğlunun eğitimine dair iddialara ilişkin olarak açıklama yaptı. Tanal, "Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir. Oğlum, bu ülkenin okullarında yetişmiş, bu toprakların emeğiyle, alın teriyle bugünlere gelmiştir." dedi.

Tanal, "İstanbul Erkek Lisesi’ne bağlı ilkokul ve ortaokulda okumuş, ardından Robert Koleji’ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mecburi hizmetini Muş Bulanık Devlet Hastanesi’nde, uzmanlığını Şişli Etfal Hastanesi’nde, zorunlu hizmetini ise Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Maslak Acıbadem ve halen Memorial Şişli Hastanesi’nde görev yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Tanal şunları kaydetti:

Oğlum, sadece Amerikan Cerrahlar Birliği’nin (American College of Surgeons) uluslararası düzeydeki bilimsel değerlendirmesi sonucunda FACS (Fellow of the American College of Surgeons) unvanına layık görülmüş bir Türk hekimidir.

Ne Amerika’da okumuş, ne de Amerika vatandaşı olmuştur. Bizi, bilime, vicdana ve insana hizmet edenlerle; ihaleden, ranttan, torpilden geçinenlerin çocuklarıyla kıyaslamak hadsizliktir. Bizim yolumuz bilimin, emeğin ve onurun yoludur. Yalan ve iftiralarla kendi eksiklerini örtmeye çalışanlara tek sözümüz var:Utanın!